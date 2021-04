Un barbat in varsta de 63 de ani din Pitești a murit dupa o intervenție a poliștilor, care l-au scos afara dintr-un local cuprins de flacari și l-ar fi bruscat. Barbatul a intrat in stop cardio-respirator și n-a mai putut fi salvat de medici. Poliția susține ca barbatul era sub influența bauturilor alcoolice, arefuzat sa […] The post VIDEO / Un barbat de 63 de ani a murit dupa ce a fost evacuat de polițiști dintr-un local cuprins de un incendiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .