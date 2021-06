Trei barbați au batut crunt un tanar intr-o parcare din Brașov. L-au lovit din toate parțile cu pumnii și cu picioarele, in timp ce omul era cazut la pamant. Mai mulți locatari au filmat brutalitațile și au cerut ajutor la 112. Cei trei agresori nu au știut ca tot timpul au fost filmați de catre […] The post VIDEO Un barbat, batut cu salbaticie intr-o parcare, in Brașov. Agresorii au fost prinși de jandarmi cu ajutorul locatarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .