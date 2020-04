VIDEO / Un bărbat a ieșit dezbrăcat pe stradă, la Milano. Ce le-a spus polițiștilor Masurile de carantina impuse in Italia pe timpul pandemiei de coronavirus nu sunt respectate de toata lumea. Un barbat a ieșit dezbracat pe strada, la Milano. In amiaza mare, cu o punga in mana, acesta și-a facut apariția gol pușca pe un bulevard din centrul orașului lombard. Barbatul a fost oprit de polițiști și apoi reținu. Oamenii legii au decis ca omul trebuie sa efectueze un control psihiatric. ”Mi-au furat totul”, a fost explicația pe care acesta le-a oferit-o autoritaților, conform milanotoday.it. https://www.youtube.com/watch?v=Xji2ge_166E&feature=emb_titleNu a fost singurul caz inedit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

