VIDEO. Un avion TAROM plin cu pasageri pe punctul de a fi răsturnat în timpul unei furtuni cu vânt de 120 km/h Un avion ATR al TAROM, surprins de o furtuna puternica chiar inainte de decolare, a pierdut comunicațiile cu turnul de control și fost la un pas sa fie rasturnat de vijelie. Imaginile obținute de Gandul arata cum un pasager care voia sa urce scarile aeronavei aproape ar fi fost luat pe sus de vant, daca […] The post VIDEO. Un avion TAROM plin cu pasageri pe punctul de a fi rasturnat in timpul unei furtuni cu vant de 120 km/h appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

