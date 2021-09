Stiri pe aceeasi tema

- O porțiune dintr-un pod in construcție s-a prabușit, vineri, in Mumbai, India, intr-o zona unde sunt cladiri de afaceri și restaurante de top. 14 persoane au fost ranite ușor. Incidentul s-a petrecut in zona Bandra Kurla din Mumbai, la ora 4.40, au informat autoritațile. Paisprezece persoane au suferit…

- Un barbat din Grecia a fost arestat, dupa ce duminica, a prins in plasa un barbat mort și i-a aruncat cadavrul inapoi in mare, fara sa comunice poliției ce s-a intamplat, scrie The Guardian. Incidentul a avut loc, duminica, in aceeași zi in care un barbat in varsta de 74 de ani care ieșise și […] The…

- Serviciul 112 Bucuresti-Ilfov informeaza ca un avion de mici dimensiuni, cu 2 persoane la bord, s-a prabusit pe un camp pe raza localitatii Chitila, in apropiere de str. Oxigenului. Cele doua persoane de 38 și 73 de ani sunt conștiente. The post Un avion de mici dimenisuni s-a prabușit in Chitila…

- Incidentul a avut loc azi noapte, cand toți cei 174 de pasageri ai cursei WizzAir Bologna – Iași, au constat la aterizare ca nu au bagajele. Conducerea aeroportului a declarat ca nu s-a mai intamplat niciodata sa se rataceasca bagajele a tuturor pasagerilor unei curse. Cel, mai probabil, in urma unei…

- Incidentul a avut loc azi noapte, cand toți cei 174 de pasageri ai cursei WizzAir Bologna – Iași, au constat la aterizare ca nu au bagajele. Conducerea aeroportului a declarat ca nu s-a mai intamplat niciodata sa se rataceasca bagajele a tuturor pasagerilor unei curse. Cel, mai probabil, in urma unei…

- O femeie de 37 de ani a cazut miercuri dimineața de la etajul 7 al unui bloc din cartierul Intre Lacuri din Cluj-Napoca, anunța ISU Cluj. Incidentul a avut loc in jurul orei 5.30. Politia face cercetari pentru a stabili daca este vorba despre o sinucidere sau nu, potrivit Ziua de Cluj. Polițiștii din…

- Un avion militar care transporta 85 de persoane s-a prabusit duminica in sudul Filipinelor, a declarat seful fortelor armate de la Manila, transmite AFP. Cauzele nu sunt inca elucidate. Pana in prezent, 15 persoane au fost salvate din aeronava cuprinsade flacari, un C-130, care s-a prabusit in timpul…

- Un avion de lupta F-16 al fortelor aeriene ale Belgiei s-a prabusit peste o cladire pe un aerodrom militar din Olanda cu putin timp inainte de decolare, ranind doua persoane, au informat, joi, Fortele Aeriene olandeze. Incidentul a avut loc la inceputul unei misiuni a unui avion de tip F-16, iar ”pilotul…