- Un avion de lupta Su-30 s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in exclava rusa Kaliningrad, cei doi piloti aflati la bord pierzandu-si viata, relateaza agentia rusa de stiri RIA, citand un comunicat al Ministerului Apararii, informeaza Reuters.

- Toate cele sase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni apartinand unei corporatii au murit dupa ce aeronava s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, au anuntat autoritatile locale si federale. Aeronava, un avion de afaceri Cessna…

- James Cameron, regizorul filmului de succes „Titanic”, din 1997, spune ca vestea despre implozia submersibilului Titan „cu siguranta nu a fost o surpriza”, conform CNN. Regizorul a declarat joi pentru Reuters ca si-ar dori sa fi tras un semnal de alarma mai devreme despre submersibil, spunand ca a considerat…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Un avion de lupta multirol Su-35 aparținand Rusiei a fost doborat in Marea Neagra in cursul serii de duminica, 21 mai, potrivit unor postari pe rețelele de socializare. Informațiile arata ca pilotul avionului s-a apropiat foarte mult de coasta Ucrainei, in regiunea Herson, și a lansat o bomba catre…

- Patru copii indigeni din Columbia au supraviețuit timp de saptamani in jungla, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit. Cei patru copii indigeni, intre care un bebeluș de 11 luni, au fost gasiți in viața la mai mult de doua saptamani dupa ce avionul in care calatoreau s-a prabușit in jungla deasa.…

- Cel putin 26 persoane au murit in urma unei coliziuni intre un minibuz si un TIR pe o autostrada, in statul mexican Tamaulipas, anunta autoritatile locale, relateaza Reuters si AFP. Accidentul a avut loc duminica, pe o autostrada care asigura o legatura intre orasele Hidalgo si Zaragoza, in sudul acestui…