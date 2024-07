18 persoane și-au pierdut viața miercuri, dupa ce un avion care efectua un zbor de testare s-a prabușit și a luat foc la scurt timp dupa decolare, pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu. Pilotul este singurul supraviețuitor, potrivit informațiilor disponibile. #Saurya Airlines Mitsubishi CRJ-200 (9N-AME) lost control and crashed immediately after takeoff from runway 02 […] The post VIDEO. Un avion cu pasageri la bord s-a prabușit imediat dupa decolare. Pilotul este singurul supraviețuitor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .