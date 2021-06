Patru parasutisti si-au pierdut viata si alti patru au fost grav raniti, sambata, in urma prabusirii unui avion in regiunea rusa Kemerovo, sud-vestul Siberiei, a anunțat serviciul medical local de urgenta, citat de Reuters. Avionul bimotor L-410 s-a prabușit langa aerodromul Tanay, folosit de cei care fac parașutism. Inițial, TASS anunțase ca 7 parașutiști dintre […] The post VIDEO/ Un avion cu parașutiști s-a prabușit in Siberia. Cel puțin 4 oameni au murit, alți 4 sunt grav raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .