Un avion al companiei China Eastern Airlines cu 133 de persoane la bord s-a prabușit, luni, in sud-vestul Chinei, a anunțat televiziunea publica, fara a oferi un bilanț, potrivit Le Figaro. Echipele de salvare acționeaza la locul accidentului. Aparatul Boeing-737 s-a prabușit in apropiere de orașul Wuzhou, in regiunea Guangxi, și a „provocat un incendiu",