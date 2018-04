Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Delta Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul din Atlanta dupa ce unul din motoare a inceput sa degaje fum, informeaza site-ul postului NBC News.

- Un avion care aperține companiei Southwest Airlines a facut o aterizare de urgența pe Aerportul Internațional din Philadephia, dupa ce motorul stang a explodat in aer. Incidentul s-a petrecut la ora 11:00 (ora locala). Klaus Iohannis nu o revoca pe Laura Codruța Kovesi. „Motivele de revocare nu au fost…

- O aeronava a fost nevoita sa revina pe Aeroportul din Cluj la scurt timp dupa decolare, dupa ce unul dintre motoare a fost avariat. ”Imediat ce avionul s-a desprins de sol, am auzit o bubuitura puternica venind dinspre motorul stâng, iar avionul a…

- COMUNICAT DE PRESĂ Aeronava Blue Air 0B3101, care a decolat conform programului de zbor de pe Aeroportul International Cluj-Napoca duminica, 1 aprilie, la ora 21.41, cu desti- natia Aeroportul Otopeni,

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

