- Biroul de presa al Parchetului General ajunta ca Parchetul Judecatoriei Buftea a deschis penal in cazul romanului care a fost diagnosticat cu COVID-19 si care s-a urcat intr-un avion si a venit in Romania, punand in pericol zeci de alte persoane."Miercuri, 18.03.2020, la Parchetul Judecatoriei…

- Cetateanul roman care a calatorit cu un avion al unei companii private de la Madrid la Bucuresti desi fusese confirmat in Spania ca fiind infectat cu coronavirus este cercetat intr-un dosar penal pentru zadarnicire a combaterii bolilor. Pana in prezent, pentru aceasta infractiune au fost deschise…

- Federația de Arta, Muzica și Sport, acreditata de Camera Deputaților (Parlamentul Romaniei) și Parlamentul European, lanseaza, alaturi de comunitatea romanilor din Elveția, festivalurile internaționale „Fashion Celebriteas”, prin care dorește sa descopere și sa promoveze frumusețea și talentul romanilor…

- Un video surprinde momentul în care avionul aparținând Pegasus Airlines, care venea din Izmir și care a ratat aterizarea, derapând, iese de pe pista, ajungând sa se rupa în trei omorând trei oameni și ranind 179.Avionul a luat foc și s-a rupt în trei dupa…

- Un avion de linie s-a rupt in doua dupa ce a iesit de pe pista la aterizare miercuri pe aeroportul international din Istanbul, potrivit CNN . Toate cele 183 de persoane aflate la bord au supravietuit la aterizarea de pe Aeroportul Sabiha Gokcen, situat in partea asiatica a Istanbulului. Fuzelajul aparatului,…

- FlightClaim.ro, in procedura de executare a conturilor Blue Air și Wizz Air, pentru neplata compensațiilor și nerespectarea drepturilor pasagerilor FlightClaim.ro, firma specializata in asistarea pasagerilor cu zboruri intarziate, anulari sau overbooking, este in procedura de executare a conturilor…

- Un incendiu izbucnit pe acoperisul aeroportului din Alicante (sud-estul Spaniei) a determinat miercuri evacuarea terminalului, care deserveste una dintre cele mai turistice regiuni ale Spaniei pe coasta mediteraneana, a anuntat compania care gestioneaza aeroportului, Aena, citat de

- Toate zborurile au fost suspendate temporar marti pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul dupa ce un avion a derapat si iesit de pe pista din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a informat biroul guvernatorului din Istanbul, citat de DPA. Toti cei 164 de pasageri aflati la bord au fost…