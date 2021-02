Stiri pe aceeasi tema

- Un avion care a decolat, sambata dupa-amiaza, de pe aeroportul olandez Maastricht Aachen, a pierdut parti dintr-un motor in urma unei explozii produse dupa decolare, relateaza La Libre, citata de News. Cateva mașini au fost avariate, dupa ce bucați de metal au cazut pe autoturismele parcate in zona…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat, sambata, ca au pierdut contactul cu un avion de pasageri de tip Boeing care efectua o cursa interna.Autoritatile locale anunta ca aeronava s a prabusit in largul coastelor indoneziene si ca deja au inceput sa fie gasite ramasite ale acestuia.Avionul…

- Autorit['ile din SUA sunt in stare de alerta inaintea validarii lui Joe Bident in funția de președinte. O amenințare referitoare la un avion care va intra miercuri in Capitoliul american, exact in ziua in care Congresul SUA valideaza votul de la alegerile prezidențiale, a putut fi auzita pe frecvența…

- Compania American Airlines a efectuat marti primul zbor comercial in SUA cu un avion Boeing 737 MAX, dupa o perioada de pauza de 20 de luni, ca urmare a doua accidente ce au provocat 346 de morti, transmite Reuters. Zborul American Airlines Flight 718 a plecat de la Miami in jurul orei 10:40 AM, se…

- Boeing 737 MAX și-a reluat cursele în Statele Unite sub culorile American Airlines, cu primul sau zbor comercial în aceasta țara din martie 2019 și dupa doua accidente mortale care au antrenat imobilizarea sa la sol, potrivit AFP.Avionul care a asigurat zborul AA718 a aterizat pe…