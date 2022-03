VIDEO/ Un autocar cu refugiați ucraineni s-a răsturnat în Italia. Un mort şi mai mulţi răniţi Un autocar cu aproximativ 50 de ucraineni a iesit de pe o sosea din Italia, iar o persoana a murit si alte cateva au fost ranite, au anuntat duminica pompierii, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs pe autostrada dintre Cesena si Rimini, pe coasta de nord-est. Operatiunile de salvare sunt inca in derulare, au precizat pompierii. […] The post VIDEO/ Un autocar cu refugiați ucraineni s-a rasturnat in Italia. Un mort si mai multi raniti appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un autobuz care transporta aproximativ 50 de cetateni ucraineni a iesit de pe sosea in Italia si s-a rasturnat.Un om a murit si sunt mai multi raniti, au anuntat duminica pompierii italieni pe Twitter. Accidentul a avut loc pe autostrada A14, intre Forli si Cesena, pe coasta de nord-est, precizeaza…

