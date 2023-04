VIDEO. Un autobuz școlar cu 10 elevi, blocat în zăpadă pe traseul din satul Moșeni, Rîșcani Un autobuz școlar cu 10 elevi și doi maturi a ramas blocat in zapada pe traseul din satul Moșeni, raionul Rișcani. Cazul a fost inregistrat miercuri, 5 aprilie. Salvatorii au fost chemați pentru a tracta unitatea de transport blocata. Aceștia au lucrat timp de 20 de minute pentru a debloca autovehiculul și tractarea acestuia spre o porțiune curata a traseului, scrie TVN.md. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Astfel, conform datelor IGSU, in ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii IGSU au intervenit in 41 situații de risc. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

