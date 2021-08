VIDEO Un autobuz cu călători a explodat în Rusia Doua persoane si-au pierdut viata si 17 au fost ranite in explozia unui autobuz de pasageri in orasul Voronej din centrul Rusiei, in noaptea de joi spre vineri, au anuntat autoritatile locale. Soferul a declarat pentru postul Rossia-24 ca la bord se aflau 35 de persoane, conform EFE si AFP. Explozia a avut loc in timp […] The post VIDEO Un autobuz cu calatori a explodat in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

