- Un autocar care transporta aproximativ 60 de angajați de la compania Inditex s-a rasturnat la intrarea unui tunel, in timp ce se indrepta spre centrul logistic pe care firma spaniola il are in Tordera, Spania. Accidentul s-a produs marți dimineața, in tunelul C-32 dintre localitațile Pineda de Mar și…

- Mai mult de 70.000 de soldați ruși au fost probabil uciși sau raniți in mai și iunie, potrivit serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apararii. Creșterea numarului de raniți ruși se datoreaza deschiderii unui nou front la 10 iunie in regiunea Harkiv, in timp ce operațiunile ofensive…

- Patru copii au suferit multiple traumatisme, dupa ce s-a rupt cablul tirolienei pe care se aflau, intr-un parc de distractii din judetul Hunedoara. ”In parcul de distractii Dinosaur World Transylvania din comuna Rau de Mori a avut loc un accident in urma caruia 4 minori, doi baieti si doua fete, au…

- Un accident grav a avut loc, noaptea trecuta, in București. 15 persoane au fost implicate in accident, dintre care 12 au ajuns la spital. Accidentul s-a produs intre un autoturism si un microbuz. Șoferul microbuzului, un tanar de 21 de ani care nu a respectat culoarea rosie a semaforului, avea 0.54mg/l…

- UPDATE. Ora 10.27. Poliția a gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție din Sectorul 2. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 7 Poliție au gasit buletine de vot deja ștampilate intr-o secție de vot din Sectorul 2. Polițiștii au fost sesizați de…

- Un fost fotbalist din Spania care se ascundea in Romania este acuzat ca ar fi fraudat peste 300 de cetațeni spanioli, cauzand un prejudiciu de 10 milioane de euro. A fost arestat atat in Romania cat și in Spania, dar acum este cercetat in libertate. Daniel Molina, in varsta de 29 de ani, este considerat…

- Spania intentioneaza sa trimita Ucrainei rachete Patriot si tancuri Leopard, ca parte a unui pachet de ajutor militar de 1,13 miliarde de euro anuntat in aprilie. Spania va livra Ucrainei circa zece rachete antiaeriene Patriot si 19 tancuri germane Leopard 2A4 second-hand, precum si arme fabricate in…

- Un fulger a lovit un grup de persoane aflat pe malul unei ape. 10 au fost ranite, iar patru dintre victime sunt in stare grava. Autoritațile cred ca și alte persoane ar fi afectate de fulger și le transmite sa se prezinte la medic in cazul in care prezinta simptome suspecte. Un fulger produs luni […]…