Stiri pe aceeasi tema

- Violentele de miercuri, de la Capitoliu, "arata o America subrezita in raport cu sarcinile pe care le va avea" si slabesc "autoritatea morala" a SUA pe plan international, apreciaza analistul de politica externa Dan Dungaciu. "Ce se intampla in America, pe ecranul mare al lumii, arata o America…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Despre ce s-a intamplat in aceste zile la Washington, fiecare crede ce-i convine. De pilda, prinde teren ipoteza unor analiști fara parti pris-uri, dar cu mintea limpede, conform careia „insurecția” a fost pregatita chiar de serviciile secrete americane tocmai pentru ca Trump…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 momentul in care Joe Biden ar trebui sa fie validat ca președinte al Statelor Unite, insa sute de susțintatori ai lui Trump au intrat in Capitoliu si aproape ca rastoarna democrația in cea mai mare putere mondiala. „Vrea sa transforme America in Reich-ul pentru…

- „Coming 2 America”, o continuare a primului film, lansat in 1988, va avea premiera internaționala pe 5 martie 2021. Filmul ii aduce impreuna pe James Earl Jones, Eddie Murphy, Arsenio Hall, Shari Headley și Jermaine Fowler. „No time to die” este programat sa apara pe 2 aprilie 2021. Inițial, acesta…

- Ramona Avramescu a fost trimisul special al Televiziunii Romane in Statele Unite pentru a urmari indeaproape alegerile istorice de peste ocean. Timp de o saptamana, ne-a ținut conectați la atmosfera din State cu transmisiuni in direct din Washington.

- „Vreau sa le multumesc americanilor pentru ca au iesit in numar mare la vot. Vreau sa ii multumesc primei doamne, vicepresedintelui Mike Pence. Ne pregatim pentru o mare sarbatoare. Rezultatele sunt fenomenale, ne pregateam sa celebram votul si succesul. Am castigat state pe care nu ne asteptam sa le…

- Acum cateva zile, Joe Biden era favoritul caselor de pariuri din toata lumea. Ceva din aceasta noapte, calculele voturilor, le-a facut sa se rasuceasca. Biden a ajuns la o cota de aproximativ 2, iar Trump de o cota de 1,3 la casele de pariuri ce cateva state pe care democrații le vizau au fost pastrate…

- Deocamdata nu știm cand vor fi din nou posibile vacanțele in destinații exotice pe alte continente, insa ne putem imagina experiența cu ajutorul producțiilor realizate acolo. Poveștile bune pot veni de oriunde și pot fi iubite in toate colțurile lumii, așa ca nu trebuie sa ne urcam in avion pentru a…