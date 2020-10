Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept 'animale' un grup de manifestanti, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA. 'Bagati aceste animale in inchisoare, acum', scrie Trump intr-o postare…

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite a anunțat luni, in mod oficial, ca noul coronavirus se poate raspandi pe calea aerului. CDC confirma astfel opiniile mai multor oameni de stiinta, care pledeaza de mai multe luni pentru o mai buna constientizare a acestui risc, informeaza…

- Conducerea platformelor Facebook, Twitter si Google va fi audiata online de Camera pentru Comerț a Senatului SUA pe 28 octombrie. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey si Sundar Pichai vor depune, din nou,...

- 20 de milioane de dolari va primi familia unui afro-american ucis de un ofițer de poliție in timp ce era imobilizat in catușe, in baza unui acord cu autoritațile, relateaza Hotnews.Suma esteuna dintre cele mai mari pentru o greșeala a poliției din Statele Unite.In data de27 ianuarie, anul acesta, William…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va nominaliza la sfarsitul acestei saptamani un nou judecator care sa-i succeada lui Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema de Justitie a SUA, informeaza dpa potrivit Agerpres. "Cred ca va fi vineri sau sambata", a spus Trump luni in programul de stiri…

- SUA isi vor retrage trupele din Irak pe parcursul urmatorilor trei ani, a declarat vineri prim-ministrul irakian Mustafa al-Kadhimi, la o zi dupa intalnirea avuta cu presedintele american Donald Trump la Washington, transmite dpa.'Presedintele american Trump a confirmat ca fortele SUA vor…

- Secretarul de stat in Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA) Mihai Vestea s-a intalnit luni, cu primarii din judetul Iasi, pentru a discuta despre finantarea proiectelor deja in curs de implementare in comunitatea lor sau care vor fi derulate in viitor, intrevederea…