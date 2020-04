​Un barbat de culoare a fost dat jos de polițiști dintr-un autobuz din Philadelphia pentru ca nu purta masca. Imaginile au fost postate pe Twitter. Joi autoritatea de transport a orașului a solicitat purtarea maștii în mijloacele de transport, fara a preciza daca aceasta este obligatorie.











do riders know that they might be pulled off a SEPTA bus by 10 cops for not having a mask? pic.twitter.com/NnHXJC02E8