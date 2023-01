Etalare de forta a firmelor constructorului bacauan Dorinel Umbrarescu, la inceputul anului in baza de la Adjud, pe traseul Autostrazii A7 Moldova. Peste 100 de camioane parcate „la linie” urmeaza sa intre in santier pe cele trei loturi ale sectiunii Focsani-Bacau (contractele de executie pentru cei 96 de km au fost semnate pe 15 decembrie 2022), iar […] Articolul VIDEO Umbrarescu „ataca” 260 de kilometri din Autostrada A7 Moldova. Constructorul bacauan incepe lucrarile pe sectiunea Focsani-Bacau si pe lotul de la Buzau a fost publicat in Ziarul de Bacau .