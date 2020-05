VIDEO Ultrașii celor de la UTA s-au strâns astăzi pe noul stadion din Arad și au protestat împotriva FRF Un grup important de fani ai celor de la UTA s-au strans astazi pe noul stadion din Arad pentru a protesta fața de decizia FRF de a finaliza Liga 2 cu un play-off in care punctele sunt injumatațite. Federația Romana de Fotbal a decis impreuna cu cluburile formatul in care se va relua Liga a 2-a;Au fost 15 voturi pentru scenariul 3, adica cel in care primele 6 clasate vor intra in play-off, iar meciurile se vor juca intr-o singura manșa. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

