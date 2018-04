Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva luni, Ionela Prodan a fost invitata la Antena Stars, unde a vorbit despre cum a reusit sa treaca peste cel mai dureros episod din viata sa, dar si despre modul in care a slabit atat de repede.

- Ionela Prodan a decedat luni seara, dupa o lunga lupta cu boala. CANCAN.RO va ofera ultimul interviu pe care fosta mare artista il dadea la finele anului trecut. Cantareata de muzica populara implinise 70 de ani. Mama Anamariei Prodan a raspuns si la o intrebare incomoda: „A apelat sau nu la medic ca…

- București, 11 aprilie 2018 - Programul “Bucurie la cutie”, desfașurat in cadrul campaniei “Schimba o viața” a Fundației Mereu Aproape, a adus și anul acesta emoția Sarbatorilor de Paști in inima copiilor de care Fundația are grija.

- Starea de sanatate a Ionelei Prodan este tot mai grava, ea fiind internata la Spitalul Fundeni din Capitala, insa in urma cu doar cateva luni, celebra cantareața de muzica populara era foarte fericita de faptul ca reușise sa slabeasca.

- Liliana Paraipan investea, in 2005, 200.000 de euro in primul SPA din Bucuresti. Nu avea un plan 100% pus la punct dar stia ca exista o nevoie in piata pentru cei care isi cauta o oaza de liniste. Mica ei afacere a ajuns intre timp atat de populara, incat pasul francizarii a venit natural, in 2018.…

- Comisarul sef Teofil Parasca s-a intors la Satu Mare Sambata Comisarul Sef Teofil Parasca si-a incetat activitatea in cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Giurgiu. Teofil Parasca a fost numit in functia de Inspector Sef in cadrul IPJ – Giurgiu in luna decembrie a anului trecut, pentru o perioada…

- Daniel Florea a ajuns la 42 de ani și-a povestit cele mai importante borne ale carierei de fotbalist pentru GSP.RO. La mai bine de 17 ani de la moartea lui Catalin Hildan, fostul fundaș stanga, care a fost pe teren in meciul amical de la Oltenița, nu uita clipele de groaza. Nu uita nici gestul familiei…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…