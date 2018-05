Stiri pe aceeasi tema

- Dupa tragedia din localitatea Nasturelu, in urma careia viața a 3 tinere a fost curmata, a ramas in spate numai durere in inimile celor dragi lor. Marian, iubitul Madalinei, una dintre fetele moarte in accident, este rapus de durere.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca masina cu care a fost la mare este imprumutata de la fiul sau, deoarece masina sa a fost implicata intr-un accident rutier, la volan aflandu-se iubita sa, Irina Tanase. Citește și: CCR a DECIS: cand se judeca soarta Laurei Codruța Kovesi, dupa…

- Un tanar de 28 de ani a scapat ca prin minune dupa ce TIR-ul pe care il conducea s-a rasturnat intr-un viraj usor pe șoseaua de centura a Buzaului, Masina a intrat in balans dupa ce a lovit violent un parapet de beton de pe mijlocul drumului. Accidentul s-a produs in jurul orei 02:00 pe ...

- Sapte persoane vor fi duse la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost izbit de un autoturism care a intrat pe contrasens. Accidentul s-a intamplat in urma cu scurt timp, in Teleorman. Raed Arafat a declarat plan rosu de urgenta fiindca exista 12 victime dintre care una, din pacate, a murit.…

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un grav accident rutier, marți (20 martie). Avocatul vedetelor se afla in stare grava la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au aparut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu.

- Primele imagini de la accidentul lui Daniel Ionascu. Masina avocatului a fost spulberata pe Autostrata A1. Barbatul a fost transportat de urgența la Spitalul Floreasca din București unde a fost operat. Din primele informatii, avocatul Daniel Ionașcu a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și…

- Cutia neagra a avionului privat prabușit in munți, in Iran, a fost gasita, anunța surse din ancheta citate de ABC News, scrie Digi24. Avionul se intorcea in Turcia din Emiratele Arabe Unite. La bordul lui se aflau o viitoare mireasa și prietenele acesteia, care urmau sa-i fie domnișoare de onoare. Acestea…