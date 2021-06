VIDEO: Ultimele imagini cu fetita gasita decedata pe un camp din judetul Constanta Au aparut ultimele imagini cu fetita de trei ani data disparuta in localitatea Saraiu si ulterior gasita decedata pe camp.Joi, 10 iunie, politistii au fost anuntati prin apel 112, cu privire la faptul ca, o fata de doar 3 ani, intr un moment in care ar fi fost lasata nesupravegheata de catre parinti, ar fi plecat de pe raza localitatii Saraiu, si nu a mai fost gasita.La cautari au participat peste 80 de forte: politisti din cadrul I.P.J. Constanta, politisti de frontiera din cadrul Garzii de Coa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

