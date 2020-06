Stiri pe aceeasi tema

- INACCESIBILE… Efectele celor doua luni de izolare se resimt si asupra stocurilor de medicamente, in special cele destinate bolnavilor cronici. Specialistii in domeniul farmaceutic sustin faptul ca in lunile martie si aprilie s-a constatat o scadere a consumului de medicamente prescrise pentru pacientii…

- Gasiti atasat textul proiectului de lege privind anularea amenzilor date in baza ordonantelor militare, initiat de presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu impreuna cu presedintele Pro Romania Victor Ponta si liderul senatorilor UDMR Cseke Attila. Proiectul a fost depus la Senat cu solicitarea de dezbatere…

- "Am luat act de decizia CCR de a declara neconstituționale amenzile aplicate cetațenilor pe timpul starii de urgența. Constatand ca sunt peste 300.000 de amenzi și anularea lor depinde de o decizie a instanței, ALDE, PSD și Pro Romania au elaborat un proiect de lege care sa anuleze in mod automat…

- Parlamentul a aprobat masura dupa ce premierul Pedro Sanchez, care conduce un guvern de coalitie fragila, a obtinut suficient sprijin din partea partidelor de opozitie.Spania, unde peste 25.000 de oameni au murit din cauza epidemiei de coronavirus, se afla in izolare din 14 martie, iar…

- Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre ce ar presupune starea de alerta, dupa 15 mai, atunci cand se termina starea de urgența.„Ca stare de alerta, ea este implementata conform prevederilor unei OUG din 2004 și se refera la punerea in aplicare…

- Ziarul Unirea CNAIR: Valabilitatea rovinietei NU se prelungește automat pe perioada in care este decretata starea de urgența Valabilitatea unor documente se prelungește automat pana la ridicarea acestei masuri, dupa cum stabilește decretul prin care a fost instituta starea de urgența in țara noastra.…

- 19.00: Președintele Klaus Iohannis a anunțat, cu puțin timp in urma, ca a decis sa decreteze starea de urgența in Romania incepand de luni, saptamana viitoare.Starea de asediu și starea de urgența sunt masuri excepționale care se instituie in cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa…

- Elena Merișoreanu, care se lupta cu mai multe probleme de sanatate de ceva vreme, a fost recent operata. Artista a suferit o intervenție la picior, iar in aceste momente este in continuare internata in spital, acolo unde se recupereaza.