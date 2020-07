Patru ziduri fara acoperiș, niște uși monumentale din lemn, pe jumatate distruse, cateva din coloanele masive care pastreaza ornamentele specifice și mici fașii din splendidele arabescuri in nuanțe albastre este tot ce a mai ramas din Sinagoga Așkenaza din Constanța. Dupa o lunga perioada in care lacașul de cult s-a ruinat sub privirile nepasatoare ale autoritaților, ale reprezentanților comunitații evreiești, ale constanțenilor și ale tuturor turiștilor care viziteaza centrul vechi al orașului, un proiect de reabilitare in valoare de 1 milion de euro aprobat de Compania Naționala de Investiții…