Stiri pe aceeasi tema

- Misiuni contracronometru pentru echipele de salvatori romani care intervin in Turcia. Pompierii romani sunt deja la a treia operațiune și spun ca imaginea distrugerilor e pur și simplu apocaliptica.

- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine, a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia.

- Valul de cutremure care au lovit Turcia și Siria au șocat o lume intreaga. In Siria, cele mai mari pagube au fost produse in orașul Alep, un oraș aflat la granița cu Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Apar imagini terifiante de la cutremurul care a lovit Turica, Siria și Liban! O filmare a fost publicata pe rețelele de socializare din ceea ce se spune ca este restaurantul unui hotel faimos din Turcia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In continuarea informațiilor referitoare la seismul care a avut loc in data de 6 februarie in sud-estul Turciei la granița cu Siria, MAEIE prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova la Ankara s-a autosesizat și a facut demersuri pe linga autoritațile locale cu privire la verificarea apartenenței…

- Pompierii care au intervenit, sambata, la un incendiu izbucnit intr-un apartament din Constanta au salvat un caine, caruia i-au facut masaj cardiac si i-au administrat oxigen pentru a-si reveni. Potrivit IGSU, imaginile au fost filmate dupa ce pompierii constanteni au intervenit, sambata, la un incendiu…

- Creșterea și educarea copiilor reprezinta procese ample, ce implica o responsabilitate permanenta. In ciuda eforturilor depuse de parinți, este important de știut ca numeroși factori iși pun amprenta asupra micuților in formare: de la celebrul „gap generation” (diferența dintre generații), la cultura…

- In total, 52 de cetațeni straini din Turcia, Iraq și Siria au fost descoperiți, marți, de polițiștii de frontiera de la Nadlac și Nadlac II, in timp ce incercau sa treaca ilegal granița, informeaza Politia de Frontiera Romana. Migranții, toți barbați, se ascundeau in doua TIR-uri, unul condus de un…