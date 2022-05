Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina este mare ciștigator al concursului Eurovision Song Contest 2022. Astfel, Formația ”Kalush Orchestra” cu melodia ”Stefania” a cucerit inimele publicului european in acest an. Reprezentanții Republicii Moldova, formația Zdob și Zdub și frații Advahov, care au interpretat piesa ”Trenulețul”, s-au…

- Toți ochii sunt ațintiți, sambata seara, asupra concursului Eurovision, unde Ucraina se numara printre favorite. Sprijinul pentru piesa care va reprezenta Ucraina la Eurovision, interpretata de Kalush Orchestra, a crescut de la invazia Rusiei in Ucraina, in februarie, in condițiile in care de multe…

- Reprezentantul Romaniei la concursul Eurovision 2022 - WRS, cu piesa „Llamame" - s-a calificat joi in finala competitiei muzicale, care va avea loc sambata, la Torino, in Italia. Tarile din grupul celor cinci mari platitoare (big five) – Franta, Germania, Spania, Marea Britanie si Italia – sunt calificate…

- Pe langa Romania, celelalte 9 țari care au urcat pe scena in semifinala a doua și o vor face și in finala sunt: Belgia, Cehia, Azerbaidjan, Polonia, Finlanda, Estonia, Australia, Suedia și Serbia, potrivit știrile TVR. Potrivit caselor de pariuri internationale, Ucraina, care a concurat in prima semifinala…

- Ucraina, cu piesa ''Stefania'' interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino,

- Ucraina, cu piesa "Stefania" interpretata de trupa de baieti Kalush Orchestra, o combinatie de hip-hop, muzica folclorica si acorduri moderne, este marea favorita la castigarea concursului Eurovision care anul acesta se desfasoara in Italia, la Torino, relateaza online ziarul spaniol El Mundo.…

- Casele de pariuri internationale au anuntat ca Ucraina este marea favorita la cistigarea editiei din acest an a concursului muzical Eurovision, care se va desfasura la Torino, informeaza marti DPA, citata de Agerpres. Casele de pariuri considera ca trupa ucraineana Kalush Orchestra, care va concura…

- Formația ”Kalush Orchestra” va reprezenta Ucraina la concursul Eurovision din acest an. Trupa s-a clasat pe locul doi la selecția naționala, cu piesa Stefania. Formația a fost desemnata sa mearga la Torino, dupa ce Alina Pash, ciștigatoarea etapei naționale, a anunțat ca nu vrea sa reprezinte țara vecina…