Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o lunga perioada de tacere, Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo sparge tacerea și iese la o conferința de presa in care vorbește despre „uzurparea sistemului de justiție”. Urmarește declarațiile live, pe UNIEMDIA.

- Dupa o lunga perioada de tacere, Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo sparge tacerea și iese la o conferința de presa in care vorbește despre „uzurparea sistemului de justiție”. Urmarește declarațiile live, pe UNIEMDIA.

- Medicamentele esențiale dispar din farmacii, iar pacienții sunt nevoiți sa iși intrerupa tratamentul. Dana Budeanu ii cere demisia lui Rafila pe motiv ca nu a facut nimic. Peste 70% din pacienții cu boli cronice au nevoie de medicamentele generice. Pastilele inlocuitoare sunt mult mai scumpe, iar in…

- Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, proiectul de suflet al ministrului Agriculturii Petre Daea, anunța ca va relua procesul de angajari, anul viitor, dupa ce in momentul de fața are doar trei angajați. „Acum lucram la bugetul pentru anul viitor al societatii, la strategie si la planul pentru 2023…

- Reprezentanții blocului Comuniștilor și Socialiștilor au anunțat ca ca vor inainta o moțiune simpla de cenzura impotriva politicilor ministerului de Justiție, Sergiu Litvinenco. Anunțul a fost facut catre deputatul BCS Vasile Bolea in cadrul unei conferințe de presa.

- Procuratura Generala s-a autosesizat in legatura cu spargerea canalelor oficiale de Telegram ale presedintelui Maia Sandu, ministrului Justitiei, Sergiu Litvinenco si vicepremierului Andrei Spinu si anunta ca va investiga toate aspectele care, conform prevederilor legale, prezinta

- Judecatoarea Victoria Sanduța solicitat public demisia ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, dupa ce, ieri, in spațiul public au aparut citeva conversații ale ministrului „cu privire la aranjarea concursului pentru funcția de Șef al Procuraturii Anticorupție”. „Curtea Europeana a Drepturilor Omului…

- Site-ul moldova-leaks.com a publicat mesaje care ar fi contul de telegram al ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco. In unul dintre acestea un oarecare Eu.Florea ii transmite un mesaj dupa miezul nopții, cand Alexandr Stoianoglo se afla in arest preventiv, cu fotografii in care ii prezinta ministrului…