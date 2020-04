Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Ministerul Educației va propune Comisiei pentru Situații Excepționale sa fie anulate examenele naționale de clasa a 4-a și a 9-a. Informația a fost comunicata de ministrul Educației, Igor Șarov in cadrul briefingului de presa susținut astazi. © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus, care au fost complet vindecate a ajuns la 171. Informația a fost prezentata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Punctului Focal din aceasta dimineața. Doar ieri, 37 de persoane au fost externate dupa…

- CHIȘINAU, 14 apr - Sputnik. Alte doua persoane au decedat din cauza infecției cu COVID-19. Informația a fost confirmata de consilierul pe comunicare al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Cristina Stratulat. Astfel, bilanțul deceselor a ajuns la 38 de persoane. © Sputnik / Osmatesco…

- Politia din Liban a anuntat vineri ca a confiscat o cantitate record de 25 de tone de canabis care urmau sa plece din portul Beirut catre un stat african, transmite AFP, citata de Agerpres. Captura a fost realizata la jumatatea lui martie, datorita informatiilor primite de brigada de stupefiante…

- Pentru prima data de la inceperea pandemiei de coronavirus, Marea Britanie a inregistrat un record de decese, raportand 115 morți in ultimele 24 de ore. Ministerul Sanatații din Marea Britanie a anunțat, joi, ca numarul cazurilor persoanelor testate pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la 11.658, fata…

- Peste 100.000 de euro falși au fost confiscati, joi, in timpul unei operatiuni de amploare care a avut loc in județele Timiș și Arad. Acțiunea a fost desfașurata de polițiștii din Gorj, dupa ce bancnote contrafacute ar fi fost puse in circulație și pe raza municipiului Targu-Jiu.…

- Peste o tona de cocaina a fost confiscata de poliția greceasca Politia din Grecia a anuntat ca a confiscat peste o tona de cocaina si a arestat opt cetateni straini care faceau parte dintr-un grup de infractori implicat in transportul de droguri din Caraibe catre Europa si nordul Africii. In cursul…

- UPDATE: In urma perchezițiilor efectuate in aceasta dimineața la Murgeni, polițiștii au reținut 4 persoane, intre care și doi minori, cu varste intre 14 și 15 ani, care au la active probate 12 infracțiuni. Celor patru reținuți li se va adauga un al cincilea, care este cautat de polițiști. Faptele probate…