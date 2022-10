Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica (57 de ani), managerul celor de la FCSB, ar vrea ca CFR Cluj sa aiba un parcurs cat mai lung in Conference League, pentru a ingreuna misiunea campioanei in Liga 1, relateaza gsp.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cristian Balaj (51 de ani), președintele lui CFR Cluj, susține ca Slavia Praga s-a declarat interesata de atacantul Emmanuel Yeboah (19 ani). Emmanuel Yeboah a evoluat 76 de minute in victoria obținuta de CFR Cluj pe terenul Slaviei Praga, 1-0, in runda cu numarul 3 a grupei G din Conference League.…

- Echipa CFR Cluj a dispus joi, in deplasare, de formatia ceha Slavia Praga, scor 1-0, intr-un meci contand pentru grupa G din Conference League. CFR ocupa ultimul loc in grupa, cu 4 puncte. Pe Eden Arena din Praga, CFR a inscris unicul gol al intalnirii, prin Janga, in minutul 45, din pasa lui Roger.…

- CFR Cluj a caștigat, surprinzator, partida cu cea mai buna echipa din grupa. Ardelenii s-au impus cu 1-0 pe terenul formației Slavia Praga și au adus in conturile clubului 500.000 de euro. Trupa din Gruia a caștigat in acest european o suma care ii asigura mare parte din bugetul sezonului. CFR Cluj,…

- CFR Cluj a caștigat cu Slavia Praga in grupele Conference League, 1-0, in deplasare, la capatul unui meci dominat de cehi. Simone Scuffet, portarul campioanei Romanei, a fost de departe cel mai bun om de pe teren. A aparat tot ce a fost pe poarta și a luat nota 9 in caseta GSP. Notele GSP dupa Slavia…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, e impresionat de forța Slaviei Praga, urmatoarea adversara a campioanei Romaniei din grupele Conference League. Slavia Praga - CFR Cluj, meci din runda #3 a grupei G din Conference League, se disputa joi, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la…

- CFR Cluj și FCSB, calificate joi seara in grupele Conference League, și-au aflat vineri dupa-amiaza adversarele, dupa tragerea la sorți ce a avut loc la Istanbul. Cele mai puternice adversare ale celor doua reprezentante ale Romaniei sunt Slavia Praga, re

- CFR Cluj va cere amanarea meciului din etapa a 2-a din Liga 1, cu FCU Craiova, programat inițial pe 23 iulie, la ora 21:30, dupa eliminarea din preliminariile Champions League. CFR Cluj va evolua in turul II din Conference League cu Inter Club d'Escaldes, o formație din Andorra. Dupa eliminarea din…