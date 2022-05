Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Liverpool, Juergen Klopp, dedica finala Ligii Campionilor din acest sezon, de sambata seara, contra celor de la Real Madrid, poporului ucrainean, el exprimandu-si sprijinul fata de oficialitatile de la Kiev in contextul agresiunii militare ruse, scrie Reuters. Fii la curent…

- Liverpool si Real Madrid joaca sambata pentru trofeul Ligii Campionilor. Meciul va avea loc de la ora 22.00, pe Stade de France, la Paris. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Clubul englez de fotbal Liverpool a anuntat vineri ca mijlocasii sai Fabinho si Thiago Alcantara vor face parte din grupul care va merge la Paris pentru a disputa sambata finala Ligii Campionilor impotriva lui Real Madrid, informeaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Autoritatile franceze au mobilizat peste 6.800 de politisti si militari pentru a asigura securitatea la finala Ligii Campionilor la fotbal, ce va avea loc sambata (ora 22:00) pe Stade de France din Saint-Denis, dintre echipele Liverpool si Real Madrid, informeaza agentia EFE, citat de Agerpres. Fii…

- Internationalul olandez Virgil van Dijk, fundasul central al echipei FC Liverpool, este apt de joc pentru finala Ligii Campionilor la fotbal, impotriva spaniolilor de la Real Madrid, a anuntat clubul englez, citat de agentia Reuters și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FC Liverpool a primit 35.500 de cereri pentru bilete la finala Ligii Campionilor la fotbal cu Real Madrid, prevazuta pe 28 mai la Paris, transmite EFE, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Francezul Clement Turpin va arbitra finala editiei 2021-2022 a Ligii Campionilor, Liverpool - Real Madrid, care va avea loc pe Stade de France din Saint-Denis, sambata 28 mai, de la 22:00, ora Romaniei, a anuntat miercuri Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA), anunța agerpres. Fii la curent cu…

- Liverpool s-a calificat pentru a zecea oara in istorie in finala Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 3-2 (0-2), echipa Villarreal, in mansa a doua a semifinalelor. Liverpool s-a impus si in tur, cu 2-0. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…