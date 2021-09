Stiri pe aceeasi tema

- Anul urmator va fi un nou test de rezistenta pentru Uniunea Europeana, vor exista noi provocari legate de pandemia de COVID-19, care vor genera fracturi tot mai adanci. Dar Uniunea Europeana va fi mai puternica daca va semana mai mult cu ''Next Generation'', a declarat presedinta Comisiei…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezinta miercuri, de la ora 10:00, discursul sau privind Starea Uniunii Europene in fața Parlamentului European, urmat de o dezbatere cu eurodeputații. Astazi, incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei) are loc in Parlamentul European dezbaterea privind…

- Dacian Cioloș, co-președintele USR-PLUS, susține ca a avut, la Strasbourg, o intalnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care a asigurat-o ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și decise la nivelul coaliției de guvernare „Am avut astazi (luni, n.r), la…

- Joc de glezne marca USR PLUS. Dacian Cioloș a asigurat-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Layen, ca USR PLUS ca spera sa gaseasca formula sa le duca mai departe cu aceeași coaliție de guvernare, „dar mai deciși”. „Am avut astazi (luni – nr.), la Strasbourg, o intalnire cu președinta Comisiei…

- Dacian Cioloș, liderul grupului parlamentar Renew Europe, a anuntat, luni seara, dupa intalnirea cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca USR PLUS ramane consecvent in apararea reformelor promise și spera sa gaseasca formula potrivita pentru a continua cu aceeași coaliție, dar mai deciși.…

- Multe țari sarace din lume nu au acces la vaccinul anti-COVID-19, facand lupta cu pandemia cu atat mai dificila, dar Uniunea Europeana vrea sa schimbe acest lucru. Inițial, Uniunea Europeana a anunțat ca va livra 100 de milioane de doze de vaccin catre țarile sarace. Obiectivul s-a schimbat insa, astfel…

- Uniunea Europeana si-a atins obiectivul de a dispune de suficiente doze pentru a vaccina 70% din populatia sa adulta impotriva COVID-19, a anuntat sambata presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP. Responsabilitatea de a administra dozele este a guvernelor celor 27…