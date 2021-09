VIDEO UE "nu va repeta greşeala" făcută după ultima criză financiară (Ursula von der Leyen) UE "nu va repeta greseala" facuta dupa ultima criza financiara, cand Europa a considerat prea devreme ca a iesit din impas si a platit pretul pentru acest lucru, a promis miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. ''De data aceasta, ne asteptam ca 19 tari sa revina la nivelul de dinainte de pandemie anul acesta, iar restul - anul viitor. Nivelul cresterii economice in zona euro l-a depasit atat pe cel din SUA, cat si pe cel din China in ultimul trimestru'', a spus von der Leyen in timpul discursului sau anual privind starea Uniunii in fata deputatilor europeni,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

