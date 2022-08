Stiri pe aceeasi tema

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken.Intr-o conferinta de presa in marja Forumului regional…

- Taiwanul iși va intari capacitațile de autoaparare și se va coordona indeaproape cu Statele Unite și țarile care au aceleași idei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe, Joanne Ou, intr-o conferința de presa joi (4 august), cand a fost intrebata despre exercițiile militare și amenințarea…

- China a declarat ca armata sa „nu va sta cu mainile in san” daca președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, va vizita Taiwanul. Ultimul avertisment a fost emis in timpul unei ședințe periodice a Ministerului chinez de Externe. Purtatorul de cuvant Zhao Lijian a mai spus ca, din cauza…

- Peste 75.000 de rusi au fost ucisi sau raniti in razboiul din Ucraina, a declarat, pentru CNN, o membra democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Elissa Slotkin.Ea a facut aceasta declaratie dupa un briefing clasificat cu oficiali ai administratiei presedintelui american Joe Biden.„Au fost informati…

- Presedintele chinez i-a transmis un mesaj de condoleante premierului japonez Fumio Kishida dupa asasinarea fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe, informeaza media de stat.„In numele guvernului si al poporului chinez, precum si al sau personal, Xi Jinping a transmis profunde condoleante dupa decesul…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si-a exprimat speranta unei discutii „constructive” cu Beijingul, la inceputul unei rare intalniri cu omologul sau chinez, Wang Yi, pe insula indoneziana Bali.„Intr-o relatie atat de complexa si importanta precum cea dintre Statele Unite si China, sunt multe…

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca ar fi dispus sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul. Statele Unite ar fi dispuse sa foloseasca forța pentru a apara Taiwanul, a declarat președintele Joe Biden, intr-un comentariu care a parut a fi o abatere de la politica americana existenta privind…