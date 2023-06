Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE UDMR a anunțat ca nu poate accepta noua oferta și ca nu participa la guvernare in noile condiții. ”Putem accepta Energia și Mediul. Daca nu, nu”, a spus Csoma Botond, liderul deputatilor UDMR. „Nu suntem carpa nimanui”, a afirmat Csoma Botond. UDMR a decis sa fie mai flexibila si sa primeasca…

- Președintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Nicolae Ciuca și l-a desemnat pe Catalin Predoiu premier interimar, urmand ca marți sa aiba consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Șefii PNL și PSD s-au reunit intr-o ședința de coaliție chiar la Palatul Victoria,…

- PSD iși propune, in noul program de Guvernare, cateva prioritați – reducerea numarului de ministere și cabinete, a numarului secretarilor de stat, dar și al angajaților care cumuleaza pensia cu salariul. Dintre obiectivele economice, social democrații cred ca datoria din PIB va putea fi scazuta la 46%…

- Numarul de consilieri ai demnitarilor din administratia centrala este, in prezent, de 900 si se va injumatati in urma masurilor cuprinse in ordonanta de urgenta privind eficientizarea cheltuirii banilor publici, a declarat ministrul Finantelor, Adrian Caciu, vineri, la Guvern, potrivit Agerpres. El…

- Un participant la maratonul organizat satamana trecuta la Londra a murit, dupa cursa, in timp ce mergea spre casa. Steve Shanks a decedat pe data de 23 aprilie, imediat dupa ce acesta participase la un maraton, au aratat organizatorii competiției intr-un cominicat de presa. „Steve, care avea 45 de…

- Rusia a inceput sa foloseasca noile tancuri T-14 Armata impotriva pozitiilor fortelor ucrainene, „dar aceste tancuri inca nu au participat la operatiuni de asalt directe”, a anuntat marti agentia de presa rusa RIA, care citeaza o sursa apropiata acestui dosar. Modelul T-14 Armata este cel mai modern…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a efectuat joi prima sa vizita la Kiev de la invazia pe scara larga a Rusiei, in semn de susținere pentru Ucraina, care se pregatește sa lanseze o contraofensiva, scrie presa ucraineana, care publica fotografii cu liderul occidental in centrul capitalei…

- Ghenadi Gudkov, fost ofițer in KGB-ul sovietic și opozant politic al regimului Putin, a afirmat, intr-un interviu pentru presa franceza, ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei nu se va sfarși odata cu o eventuala infrangere militara. ”Razboiul nu se va termina prin victoria militara a Ucrainei. Razboiul…