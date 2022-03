VIDEO/ Ucrainenii susțin că soldații ruși se predau în masă In media ucrainiene au aparut informații și filmari care arata soldați ruși care au inceput sa se predea in masa, informeaza cei de la Nexta. In materialul video sunt prezentați soldați ruși care s-au predat deja ucrainenilor. Coincidența sau nu, aceste informații vin la scurt timp dupa ce ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a […] The post VIDEO/ Ucrainenii susțin ca soldații ruși se predau in masa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

