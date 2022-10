Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat vineri ca forțele armate ucrainene au lansat un atac și in regiunea Nikolaev impotriva armatei ruse, vorbind despre „pierderi semnificative” de partea ucrainenilor, potrivit TASS . „O incercare de a ataca a Forțelor Armate ale Ucrainei in Nikolaev-Krivoi…

- Ucraina a lansat o contraofensiva in sudul țarii, in regiunea Herson, unde se dau „lupte grele”. Forțe ucrainene și-au continuat marți atacurile cu rachete HIMARS pentru atacarea pozițiilor rușilor și distrugerea rutelor de aprovizionare, in special a podurilor. De cealalta parte, Moscova susține ca…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 188. Oficialii din Departamentul Apararii din SUA au ajuns la concluzia ca ucraina are mari șanse de a-și recupera teritoriul ocupat de trupele ruse de la inceputul inceputul invaziei. Ucrainenii au reușit sa elibereze mai multe sate dupa ce oficialii militari au anunțat…

- Șapte persoane au fost ucise si 16 ranite intr-un bombardament rusesc asupra orasului Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile locale, citate de Le Figaro. „Exista un incendiu puternic la locul loviturii, intr-o cladire de apartamente”, a anunțat dupa atac primarul din Harkov,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inlocuit un important comandant militar in estul Ucrainei in urma pierderilor teritoriale majore suferite in fata Rusiei, relateaza dpa, citata de Agerpres. Zelenski l-a demis pe Hryhoriy Halahan din functie si l-a numit in locul sau pe Viktor Horenko. General…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din regiunea Dnipropetrovsk, de unde a transmis un mesaj pentru țarile din Uniunea Europeana. Liderul de la Kiev spune ca spera ca toate cele 27 de state membre sa susțina lupta Ucrainei pentru libertate. El a vizitat și spitalul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…