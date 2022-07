VIDEO. Ucrainenii lansează rachete HIMARS din mijlocul șoselei Prima inregistrare video pe timp de zi cu sistemele HIMARS primite de ucraineni din partea SUA a aparut pe platformele social media. Imaginile arata cum militarii Kievului s-au oprit in mijlocul șoselei pentru a trage cu acestea. Inregistrarea a fost distribuita de administratorii contului Ukraine Weapons Tracker. Ei notand ca rachetele au fost lansate asupra […] The post VIDEO. Ucrainenii lanseaza rachete HIMARS din mijlocul șoselei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov anunta joi sosirea in tara sa a unor lansatoare de racheta de tip HIMARS, care consolideaza arsenalul militar ar armatei ucrainene impotriva invaziei ruse, relateaza AFP. Sistemele de tip „HIMARS au sosit in Ucraina. Ii multumesc colegului si prietenului…

- Podul de la Irpin, aflat la periferia Kievului, a fost reconstruit in mai puțin de o luna, a anunțat directorul general al companiei naționale de transport feroviar, Oleksandr Kamisin. Oficialul a mai aratat ca de la inceputul invaziei armatei ruse in Ucraina, alte 30 de poduri au fost distruse și urmeaza…

- Guvernul condus de premierul Viktor Orban a decis, in sfarșit, sa ajute Ucraina, dar nu prin armament sau alimente, ajutoare umanitare. Executivul de la Budapesta va trimite 500 de litri de vin folosit pentru impartașanie, pentru „a sprijini comunitațile religioase din Ucraina”. Conform agenției ungare…

- Cetațenii ucraineni au fost „trimiși in Rusia impotriva voinței lor”, confirmand, astfel, informații transmise anterior de autoritațile ucrainene, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby. „Nu avem date, dar am vazut semne aratand ca ucraineni sunt dusi din Ucraina in Rusia”, a spus…

- Statele Unite au furnizat Kievului informații secrete extrem de precise, cu ajutorul carora forțele ucrainene au reușit sa-și mute rapid sistemele antiaeriene ori avioanele de lupta inainte ca ele sa fie distruse in bombardamentele și atacurile cu rachete lansate de armata rusa, au declarat mai mulți…

- Ministerul Transporturilor vrea sa instaleze 500 de camere de supraveghere pe șosele, ca sa depisteze abaterile din trafic. De asemenea, alte 300 de radare fixe vor fi achiziționate, iar șoferii care vor fi in culpa vor fi atenționați imediat ca au primit o amenda. Pe langa cele 300 de radare fixe,…

- Imagini video surprinse pe o autostrada din vestul Kievului arata o coloana de tancuri rusești complet distrusa in urma unui atac al armatei ucrainene. Inregistrarea video a fost redistribuita de Rob Lee, analistul militar de la Foreign Policy Research Institute specializat in forțele armate ruse.…