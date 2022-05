VIDEO: Ucrainenii își reconstruiesc afacerile devastate Cand armata rusa a avansat spre Kiev in februarie, satul Moshchun s-a aflat chiar in calea sa. Luptele și bombardamentele au distrus cladirile și infrastructura. Majoritatea oamenilor au fost evacuați, dar, dupa aproximativ trei luni, au inceput sa se intoarca. Proprietara unei bacanii, Zinaida Kostenko, este unul dintre ei. Cu ajutorul familiei sale, ea iși curața micul magazin. „Vom deschide curand. Baieții lucreaza. Daca va fi lumina, vom putea finaliza lucrarile”, a declarat pentru Reuters femeia de 67 de ani. Kostenko a fost norocoasa, magazinul ei alimentar a ramas in mare parte intact.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

