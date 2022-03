VIDEO Ucrainenii din cele 2 orașe ocupate de ruși au ieșit pe străzi, să protesteze Zeci de ucraineni din Herson și Melitopol, cele doua orașe ocupate de armata rusa, au ieșit pe strazi, neinarmați, pentru a protesta impotriva invaziei. Soldații ruși au tras focuri de arma in aer, ca sa impraștie mulțimile. Oamenii și-au facut curaj și au ieșit sa protesteze impotriva ocupanților. Cu steaguri in maini, neinarmați, ei au […] The post VIDEO Ucrainenii din cele 2 orașe ocupate de ruși au ieșit pe strazi, sa protesteze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

