VIDEO. Ucrainenii care nu mor de bombardamente, mor așteptând să treacă punctul de control Vasylivka, sub ocupație rusă Toți cei care incearca sa scape de ocupația rusa din sud trebuie sa treaca de punctul de control din Vasylivka. Peste 1.000 de mașini așteapta la coada zile intregi. Vasylivka este aproape de Zaporizhzhia. Oamenii din videoclip sunt ucraineni care vor sa paraseasca teritoriile ocupate de Rusia pentru Ucraina libera. Rușii pun obstacole. Acest drum […]

