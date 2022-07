Rusia ii acuza pe ucraineni ca au lovit un pod-cheie din Herson, care face legatura catre teritoriul controlat de rusi din vestul Niprului Fortele armate ucrainene au lovit un pod-cheie in teritoriul controlat de Rusia din sudul tarii cu rachete HIMARS furnizate de SUA, a anuntat marti un oficial regional instalat de Rusia, citat de […] The post VIDEO/ Ucrainenii au lovit, cu rachete HIMARS furnizate de SUA, un pod-cheie din Herson, care face legatura catre teritoriul controlat de rusi din vestul Niprului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…