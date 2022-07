Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusești in portul ucrainean Odesa, in sudul Ucrainei, a ucis vineri dimineața devreme cel puțin 17 persoane, a declarat un oficial regional, la o zi dupa ce Ucraina a alungat forțele rusești din avanpostul strategic din Marea Neagra, Insula Șerpilor, scrie Reuters. Rapoartele anterioare…

- Rușii au tras iar cu rachete in Odesa, ucigand cel puțin 17 oameni. O racheta a lovit cladirea din orașul Bilhorod-Dnistrovskyi in jurul orei unu noaptea, ucigand 14 persoane, a precizat Ministerul pentru Situații de Urgența intr-o declarație. De asemenea, a ranit 30 de persoane și a provocat un incendiu…

- Armata rusa isi intensifica ofensiva in Ucraina si incearca in prezent sa blocheze orasul Lisiceansk, unul dintre putinele bastioane ale rezistentei ucrainene din regiunea estica Lugansk, dupa ce a preluat controlul asupra orasului vecin Severodonetk, informeaza EFE. Dupa cum a comunicat luni Statul…

- Mai mulți soldați ruși și militari ai republicii autoproclamate Lugansk au fost surprinși de un atac al ucrainenilor care au țintit un depozit de armament din Krasni Luch. Deși inițial nu par a se teme de loviturile din apropierea lor, militarii o iau la un moment dat la fuga dupa ce atacul ucrainenilor…

- Soldații ruși au bombardat in noaptea de marți spre miercuri o scoala la Avdiivka, in regiunea Donetk, folosind munitii cu fosfor alb puternic inflamabile, a acuzat armata ucraineana. In urma atacului, a izbuncit un incendiu, iar intreaga cladire a fost arsa din temelii, potrivit publicației Ukrainska…

- O racheta a lovit luni seara portul Odesa, din sud vestul Ucrainei, cauzand morti si persoane ranite, a anuntat guvernatorul local Maksim Marcenko, pe aplicatia Telegram, potrivit Reuters.Deocamdata nu au fost oferite alte detalii despre acest atac. A missile strike hit hangars at a military airfield…

- Imagini care ar arata crucisatorul „Moscova", nava-amiral a flotei ruse de la Marea Neagra, imediat dupa ce a luat foc au fost difuzate de o agentie din Turcia. Kievul spune ca nava a fost lovita de rachete trase de armata ucraineana, in timp ce Rusia spune ca la bordul vasului a izbucnit un incendiu.…