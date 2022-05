Ucrainenii au reusit sa distruga cel putin un tanc T-90M, cunoscut si sub numele de „Proriv" („Spargatorul"), cel mai modern si performant tanc aflat in prezent in dotarea fortelor ruse, conform celui mai recent raport despre situatia militara din Ucraina, publicat sambata de ministerul britanic al Apararii. A T-90M "Proryv" tank was destroyed in Staryi Saltiv, #Kharkiv region. It is considered to be the most modern tank in #Russia. pic.twitter.com/MLnOU1pzNa— NEXTA (@nexta_tv) May 7, 2022 Tancul T-90M a fost prezentat prima oara in 2016. In jur de 100 de astfel de blindate sunt in prezent operationale…