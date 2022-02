Stiri pe aceeasi tema

- Momente emoționante la meciul din Premier League dintre Everton și Machester City. Jucatorii ucraineni Aleks Zinchenko și Vitaliy Mykolenko s-au imbrațișat inaintea meciului, cei doi evoluand astazi ca adversari, dar fiind colegi la echipa naționala.

- Pep Guardiola (51 de ani), managerul lui Manchester City, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. „Oameni nevinovați mor, deși vor doar sa traiasca in pace. Peste tot in lume oamenii vor sa traiasca in pace, sa aiba o casa, sa doarma bine, sa aiba ce pune pe masa.…

- Peste noapte, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o invazie in Ucraina. Vedeta lui Manchester City, Oleksandr Zinchenko a avut cuvinte dure la adresa lui Putin, dupa declanșarea ofensivei impotriva Ucrainei. Jucatorul de 25 de ani a intrat pe Instagram joi, de data aceasta pentru a-l acuza…

- Manchester City continua seria fenomenala de victorii in Premier League. Discipolii lui Pep Guardiola au invins-o pe Brentford cu 1-0 și au ajuns la 10 meciuri caștigate la rand. Phil Foden a marcat singurul gol al partidei, dupa ce a primit o pasa de la Kevin De Bruyne.

- Cristiano Ronaldo a fost din nou decisiv pentru Manchester United: portughezul a înscris în meciul cu Norwich City, scor 1-0, în etapa a a XVI-a din Premier League.Ronaldo a marcat din penalti, în minutul 75.În urma acestui succes, Manchester United se afla pe locul…