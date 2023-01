Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat intr-o conferința de presa ca guvernul sau a luat decizia de a oferi sprijin suplimentar Kievului, care include vehicule blindate și arme antitanc, potrivit Sky News. Este vorba de sistemul de artilerie Archer, un tun autopropulsat de concepție suedeza, recunoscut pe scara larga ca fiind una dintre cele mai […] The post VIDEO. Ucraina va primi de la Suedia tunul Archer, una dintre cele mai avansate arme de artilerie din lume appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .