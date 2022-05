VIDEO: Ucraina se pregătește să trimită acasă trupurile soldaților ruși Autoritațile militare ucrainene au incarcat vineri, in vagoane frigorifice, cadavrele soldaților ruși colectate dupa luptele din regiunile Kiev și Cernihiv. Volodymr Lyamzin, șeful cooperarii civil-militare din Ucraina, a declarat ca țara sa acționeaza in conformitate cu dreptul internațional și este pregatita sa returneze trupurile Rusiei. El a adaugat ca Ucraina este pregatita sa iși recupereze și ea decedații, insa pana acum nu a existat niciun dialog cu Rusia. Lyamzin a declarat pentru Reuters ca serviciile de aplicare a legii au prelevat mostre biologice de pe cadavre și ca experții Interpol… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

