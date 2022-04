Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei. El a prezentat și imagini ale masacrului de la Bucha, acuzand Rusia de crime de razboi. Zelensky a spus ca pe teritoriul Ucrainei se decide acum soarta Europei și a facut apel la noi sancțiuni impotriva Rusiei.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat, luni, convins ca Romania va participa la refacerea tarii sale dupa razboi si a mentionat ca doreste un dialog pentru sustinerea comunitatilor romanesti, respectiv, ucrainene din cele doua tari, informeaza AGERPRES . „Sunt convins ca Romania va…

- Sursa foto: President of Ukraine (president.gov.ua) Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj prin videoconferința, luni seara, in Parlamentul Romaniei. Volodimir Zelenski: Autoturisme au fost strivite de tancuri, femei și fete ucise de ruși, și nu avem inca toate detaliile torturii;Avem…

- Volodimir Zelenski vorbeste in plenul reunit al Parlamentului Romaniei, de la ora 19.00. De la invazia Rusiei in Ucraina, in 24 februarie, presedintele ucrainean s-a adresat parlamentelor din numeroase state occidentale, cerand ajutor pentru tara sa. Mesajul presedintelui ucrainean este transmis prin…

- Paunescu considera ca Romania poate avea caștiguri reale pentru romanii care sunt minoritari in Ucraina, recunoașterea importanței acestora dar și alte beneficii The post Bobby Paunescu, despre discursul lui Zelenski in Parlamentul Romaniei: „Va fi o zi foarte importanta chiar daca e doar o incercare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului, fiind incepute o serie de ''comunicari'' in acest sens, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, despre un posivil mesaj video prezentat de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in plenul Parlamentului, ca s-au inceput anumite demersuri si este ferm convins. Liderul PSD a aratat ca Ucraina trebuie ajutata mult mai mult decat…

- UPDATE 5 NATO a aprobat Grupul de lupta care va fi poziționat in Romania, spune Klaus Iohannis. El afirma ca este „foarte bucuros ca s-a decis atat de repede”. „Avem deja acum, inainte sa incepem summitul, o veste foarte buna. Probabil ați aflat, conform declarației Secretarului General Jens Stoltenberg,…