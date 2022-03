Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat, vineri, ca avioane rusești au deschis focul din spațiul aerian ucrainean asupra unei localitați din Belarus, aflata in preajma graniței dintre cele doua țari, pentru a incerca sa atraga Minskul in razboi, anunța Reuters. „Aceasta este o PROVOCARE! Obiectivul este de a implica Forțele Armate ale Republicii Belarus in […] The post VIDEO/ Ucraina acuza Rusia ca a deschis focul asupra Belarusului din spațiul aerian ucrainean:„Este o PROVOCARE!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .